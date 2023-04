Stand up: Perrine Deza, humour de couleur 7 Rue des Augustins, 8 juillet 2023, Bayonne.

Vous avez dit humour noir ? Pas tout à fait.

Sous ce profil de jeune femme bien sous tous rapports, Perrine cache un humour cynique et incisif qui peut surprendre le quidam non averti ! Sur le fil, elle flirte parfois avec les limites de la bienséance, toujours le sourire aux lèvres pour un spectacle tout en contraste..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . .

7 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Did you say black humor? Not quite.

Underneath this profile of a young woman in good company, Perrine hides a cynical and incisive humor that can surprise the uninformed! On the edge, she sometimes flirts with the limits of propriety, always with a smile on her face for a show full of contrast.

¿Has dicho humor negro? Pues no.

Bajo este perfil de joven de buen humor, Perrine esconde un humor cínico e incisivo que puede sorprender a los desinformados Al límite, a veces coquetea con los límites de lo correcto, siempre con una sonrisa en la cara para un espectáculo lleno de contrastes.

Haben Sie schwarzen Humor gesagt? Nicht ganz richtig.

Unter dem Profil einer jungen Frau, die unter allen Umständen gut aussieht, verbirgt Perrine einen zynischen und prägnanten Humor, der den unbedarften Daheimgebliebenen überraschen kann! Auf dem Drahtseil flirtet sie manchmal mit den Grenzen des Anstands, immer mit einem Lächeln auf den Lippen für eine kontrastreiche Aufführung.

