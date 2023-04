Arrivée du tour de France, 3 juillet 2023, Bayonne.

La capitale labourdine avait accueilli l’arrivée de la seizième étape du Tour de France en juillet 2003, avec un départ effectué à Pau. Cette réception intervenait un peu moins de 100 ans après la première du genre en Pays Basque.

Le projet d’accueillir à nouveau le Tour de France en Pays Basque en 2023 est né en mars 2019, lors d’une rencontre officielle entre Jean-René Etchegaray, président de la Communauté d’agglomération Pays Basque, et Iñigo Urkullu, président du Gouvernement basque. Ils avaient alors annoncé une candidature commune pour l’accueil du Grand départ du Tour de France 2023.

L’itinéraire exact de ces trois étapes sera révélé ultérieurement, après que les études de faisabilité techniques aient été menées à bien..

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The capital of the Labourdine region hosted the arrival of the sixteenth stage of the Tour de France in July 2003, with a start in Pau. This reception took place a little less than 100 years after the first of its kind in the Basque Country.

The project to host the Tour de France again in the Basque Country in 2023 was born in March 2019, during an official meeting between Jean-René Etchegaray, President of the Basque Country Agglomeration Community, and Iñigo Urkullu, President of the Basque Government. They announced a joint bid to host the 2023 Tour de France.

The exact route of the three stages will be revealed later, after the technical feasibility studies have been completed.

En julio de 2003, la capital del Labourdine acogió la llegada de la decimosexta etapa del Tour de Francia, con salida en Pau. Fue poco menos de 100 años después de la primera etapa en el País Vasco.

El proyecto de volver a acoger el Tour de Francia en el País Vasco en 2023 nació en marzo de 2019, durante una reunión oficial entre Jean-René Etchegaray, Presidente de la Comunidad de Aglomeración del País Vasco, e Iñigo Urkullu, Presidente del Gobierno Vasco. Anunciaron una candidatura conjunta para acoger el Tour de Francia de 2023.

El recorrido exacto de las tres etapas se desvelará más adelante, una vez concluidos los estudios de viabilidad técnica.

Im Juli 2003 war die 16. Etappe der Tour de France mit Start in Pau in der Hauptstadt Labourdines angekommen. Dieser Empfang fand knapp 100 Jahre nach der ersten Tour dieser Art im Baskenland statt.

Der Plan, die Tour de France 2023 erneut im Baskenland auszurichten, entstand im März 2019 bei einem offiziellen Treffen zwischen Jean-René Etchegaray, dem Präsidenten der Communauté d’agglomération Pays Basque, und Iñigo Urkullu, dem Präsidenten der Baskischen Regierung. Damals kündigten sie eine gemeinsame Bewerbung für die Ausrichtung des Grand Départ der Tour de France 2023 an.

Die genaue Route der drei Etappen wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, nachdem die technischen Machbarkeitsstudien abgeschlossen sind.

Mise à jour le 2023-04-05 par OT Bayonne