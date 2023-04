Lurodei musiques traditionnelles basques 7 Rue des Augustins, 30 juin 2023, Bayonne.

LURODEI, deux voix entre ciel et terre, entre envolées créatives et racines nourricières. Puisant notamment son inspiration dans le chant basque traditionnel, le duo l’emmène dans son univers musical teinté de sons électroniques et de magie, pour vous promener ici et ailleurs.

Laissez-vous envoûter…

Lurodei, bi botz zeru ta lu rartean. Sustraietatik hegalaldietara, hazkurritik sormenera.

Euskal kantu herrikoiak inspiraturik, bikoteak soinu elektroniko eta magiazko unibertso batetara eramaten gaitu. Han ta hemen promenan ibiltzekotan,

Xarmak eragin dezan…

En partenariat avec l’Institut Culturel Basque..

7 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



LURODEI, two voices between heaven and earth, between creative flights and nourishing roots. Drawing their inspiration from traditional Basque song, the duo takes it to a musical universe tinged with electronic sounds and magic, to take you on a journey here and elsewhere.

Let yourself be bewitched?

In partnership with the Basque Cultural Institute.

LURODEI, dos voces entre el cielo y la tierra, entre los vuelos creativos y las raíces nutritivas. Inspirándose en la canción tradicional vasca, el dúo la traslada a un universo musical teñido de sonidos electrónicos y magia, para llevarte de viaje aquí y allá.

¿Dejarse embrujar?

En colaboración con el Instituto Cultural Vasco.

LURODEI, zwei Stimmen zwischen Himmel und Erde, zwischen kreativen Höhenflügen und nährenden Wurzeln. Das Duo lässt sich vor allem vom traditionellen baskischen Gesang inspirieren und nimmt ihn mit in sein musikalisches Universum, das von elektronischen Klängen und Magie geprägt ist, um Sie hier und anderswohin zu entführen.

Lassen Sie sich verzaubern?

In Partnerschaft mit dem Baskischen Kulturinstitut.

