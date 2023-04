Contes! La Luna Negra, 28 juin 2023, Bayonne.

De quoi parlent les Contes ?

De la vie, la mort, l’amour, la haine, la justice, la vengeance, le bonheur, la sagesse, la folie, le courage, la lâcheté, les puissants et les faibles entre autres…

Les Contes – le croiriez-vous- nous parlent d’aujourd’hui.

L’association de Conteurs « Et Si On Racontait » pour son retour à la Luna Negra après dix ans d’absence, se propose de vous le démontrer. Avec une pincée d’humour et un petit grain de folie, bien sûr !.

La Luna Negra Rue des Augustins

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



What are the Tales about?

About life, death, love, hate, justice, revenge, happiness, wisdom, madness, courage, cowardice, the powerful and the weak, among others?

The tales – would you believe it – speak to us of today.

The storytelling association « Et Si On Racontait », in its return to the Luna Negra after a ten-year absence, proposes to demonstrate this to you. With a pinch of humor and a little bit of madness, of course!

¿De qué tratan los cuentos?

La vida, la muerte, el amor, el odio, la justicia, la venganza, la felicidad, la sabiduría, la locura, el valor, la cobardía, los fuertes y los débiles, entre otros..

Los cuentos, aunque no lo creas, nos hablan hoy en día.

La asociación de narradores « Et Si On Racontait », que regresa a la Luna Negra tras diez años de ausencia, se lo demostrará. Con una pizca de humor y un poco de locura, por supuesto

Worum geht es in den Märchen?

Vom Leben, vom Tod, von Liebe, Hass, Gerechtigkeit, Rache, Glück, Weisheit, Wahnsinn, Mut, Feigheit, den Mächtigen und den Schwachen und anderen Dingen?

Die Märchen erzählen von heute – würden Sie das glauben?

Die Erzählervereinigung « Et Si On Racontait » kehrt nach zehn Jahren Abwesenheit in die Luna Negra zurück und möchte Ihnen das beweisen. Natürlich mit einer Prise Humor und einem kleinen Körnchen Verrücktheit!

