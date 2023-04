Dimanches en musique : Coro rey sancho Avenue du béarn, 25 juin 2023, Bayonne.

Église Sainte-Croix

Pour clôturer la saison 2022/2023 des Dimanches en musique, la Ville de Bayonne accueille un choeur d’enfants navarrais reconnu pour la qualité de ses voix et la variété de son répertoire.

Le choeur d’enfants de Tafalla sera placé sous la direction d’Alfonso Huarte qui dirigea le prestigieux Orfeon Pamplones avant de prendre la responsabilité artistique du Coro Rey Sancho.

Direction : Alfonso Huarte.

Avenue du béarn Eglise Sainte Croix

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Holy Cross Church

To close the 2022/2023 Sundays in Music season, the City of Bayonne welcomes a children’s choir from Navarre, renowned for the quality of its voices and the variety of its repertoire.

The Tafalla Children’s Choir will be directed by Alfonso Huarte, who directed the prestigious Orfeon Pamplones before taking on the artistic responsibility of the Coro Rey Sancho.

Director: Alfonso Huarte

Iglesia Sainte-Croix

Para cerrar la temporada 2022/2023 de Domingos en Música, la Ciudad de Baiona recibe a un coro infantil navarro reconocido por la calidad de sus voces y la variedad de su repertorio.

El Coro Infantil de Tafalla estará bajo la dirección de Alfonso Huarte, que dirigió el prestigioso Orfeón Pamplonés antes de asumir la responsabilidad artística del Coro Rey Sancho.

Director: Alfonso Huarte

Kirche des Heiligen Kreuzes

Zum Abschluss der Saison 2022/2023 der Sonntage in der Musik begrüßt die Stadt Bayonne einen Kinderchor aus Navarra, der für die Qualität seiner Stimmen und die Vielfalt seines Repertoires bekannt ist.

Der Kinderchor aus Tafalla wird unter der Leitung von Alfonso Huarte stehen, der das renommierte Orfeon Pamplones leitete, bevor er die künstlerische Verantwortung für den Coro Rey Sancho übernahm.

Leitung: Alfonso Huarte

