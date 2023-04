Humour: Jean-Jacques revient ( A La Luna) 7 Rue des Augustins, 23 juin 2023, Bayonne.

La vie de Jean-Jacques, c’est comme si la colombe de la paix se mangeait une vitre en plein vol !

JEAN-JACQUES, ce looser magnifique, est unique en France. L’un des derniers burlesques s’est glissé dans une comédie originale absurde, incisive et décalée ! Il mérite ses 19 prix en 15 Festivals. Ce foutraque malicieux va vous transporter dans un univers où toutes vos émotions se feront un pied de nez entre elles. Quant à Jean-Lou De Tapia c’est une autre histoire… de scène !

Jean-Lou De Tapia est l’un de ces grands artistes qui fait partie intégrante de l’histoire de la Luna. C’est un plaisir de l’accueillir à nouveau sur notre scène ! A ne surtout pas manquer!.

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . .

7 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The life of Jean-Jacques is like if the dove of peace ate a window in full flight!

JEAN-JACQUES, this magnificent loser, is unique in France. One of the last burlesques has slipped into an absurd, incisive and offbeat original comedy! He deserves his 19 awards in 15 festivals. This mischievous hodgepodge will transport you into a universe where all your emotions will be at odds with each other. As for Jean-Lou De Tapia, it’s another story… on stage!

Jean-Lou De Tapia is one of those great artists who is an integral part of the history of the Luna. It is a pleasure to welcome him back on our stage! Not to be missed!

La vida de Jean-Jacques es como la paloma de la paz que se come una ventana en pleno vuelo

JEAN-JACQUES, este magnífico perdedor, es único en Francia. ¡Uno de los últimos burlescos se ha deslizado hacia una comedia original, absurda, incisiva y fuera de lo común! Merece sus 19 premios en 15 festivales. Este travieso batiburrillo le transportará a un universo en el que todas sus emociones estarán reñidas. En cuanto a Jean-Lou De Tapia, es otra historia… ¡en el escenario!

Jean-Lou De Tapia es uno de esos grandes artistas que forman parte integrante de la historia de La Luna. ¡Es un placer recibirle de nuevo en nuestro escenario! No se lo pierda

Jean-Jacques’ Leben ist, als würde die Friedenstaube im Flug eine Glasscheibe fressen!

JEAN-JACQUES, dieser herrliche Looser, ist einzigartig in Frankreich. Einer der letzten Burlesken hat sich in eine absurde, prägnante und schräge Originalkomödie geschlichen! Er verdient seine 19 Preise auf 15 Festivals. Dieser schelmische Chaot wird Sie in ein Universum entführen, in dem sich alle Ihre Emotionen gegenseitig eine Nase drehen werden. Jean-Lou De Tapia ist eine andere Geschichte… der Bühne!

Jean-Lou De Tapia ist einer der großen Künstler, die ein fester Bestandteil der Geschichte von La Luna sind. Es ist uns eine Freude, ihn wieder auf unserer Bühne begrüßen zu dürfen! Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen!

Mise à jour le 2023-03-01 par OT Bayonne