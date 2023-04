Pause patrimoine: Résistantes Place des Femmes de la Résistance, 8 juin 2023, Bayonne.

Pour peu qu’on sache le faire parler, le sous-sol raconte le passé d’une ville devenue invisible.

En salle, à partir de plans anciens et de documents d’archives d’autres visages de Bayonne se dévoilent au cours de ce moment partagé..

2023-06-08 à ; fin : 2023-06-08 13:15:00. .

Place des Femmes de la Résistance

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



If you know how to make it talk, the basement tells the story of a city that has become invisible.

In the room, from old plans and archive documents, other faces of Bayonne are revealed during this shared moment.

Si sabes cómo hacerlo hablar, el sótano cuenta la historia de una ciudad que se ha vuelto invisible.

En la sala, utilizando mapas antiguos y documentos de archivo, se revelan otras caras de Bayona durante este momento compartido.

Wenn man es versteht, ihn zum Sprechen zu bringen, erzählt der Untergrund von der Vergangenheit einer unsichtbar gewordenen Stadt.

Im Saal werden anhand von alten Plänen und Archivdokumenten andere Gesichter von Bayonne enthüllt, während dieses gemeinsamen Moments.

Mise à jour le 2023-03-10 par OT Bayonne