Duo comique: Very Brad Pitt 7 Rue des Augustins, 7 juin 2023, Bayonne.

1 soirée improvisée

2 filles qui ne se connaissent pas

3 verres de trop

4 joueurs de polo

Des célébrités (Brad ?)

Des chansons (trop)

De l’humour (beaucoup)

Des rires (encore et encore) !

Vous avez aimé le film “Very Bad Trip” ? Venez découvrir la version théâtrale et féminine !

Comédiennes : Audrey Aguirre et Barbara Lambert / Auteur : Thierry Marconnet / Mise en scène : Barbara Lambert..

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-07 . .

7 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1 improvised evening

2 girls who don’t know each other

3 drinks too many

4 polo players

Celebrities (Brad?)

Songs (too many)

Humor (a lot)

Laughter (again and again) !

Did you like the movie « Very Bad Trip »? Come and discover the theatrical and female version!

Actors: Audrey Aguirre and Barbara Lambert / Author: Thierry Marconnet / Director: Barbara Lambert.

1 velada improvisada

2 chicas que no se conocen

3 copas de más

4 jugadores de polo

Famosos (¿Brad?)

Canciones (demasiadas)

Humor (mucho)

Risas (una y otra vez)

¿Te ha gustado la película « Muy mal viaje »? ¡Venga a descubrir la versión teatral y femenina!

Actores: Audrey Aguirre y Barbara Lambert / Autor: Thierry Marconnet / Director: Barbara Lambert.

1 improvisierte Party

2 Mädchen, die sich nicht kennen

3 Gläser zu viel

4 Polospieler

Berühmtheiten (Brad?)

Lieder (zu viele)

Humor (viel)

Lachen (immer und immer wieder)!

Hat Ihnen der Film « Very Bad Trip » gefallen? Dann kommen Sie und entdecken Sie die Theater- und Frauenversion!

Schauspielerinnen: Audrey Aguirre und Barbara Lambert / Autor: Thierry Marconnet / Regie: Barbara Lambert.

Mise à jour le 2023-03-01 par OT Bayonne