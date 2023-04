Humour vocal: Les Michels 7 Rue des Augustins, 3 juin 2023, Bayonne.

Combien de chansons connaissez-vous sur des airs de Michels? Combien de dialogues, de sketchs, de personnages fictifs ou réels portant le prénom « Michel » vous ont fait rire, rêver, bouger, danser? Combien de Michels gravés sur les écrans de cinéma?

Les Michel’s revisités, intemporels, universels! Un spectacle thématique ordonné autour du prénom masculin, une ballade enchantée drôlement bien balancée, avec des titres entièrement retravaillés, parfois parodiques, inattendus et toujours (im)pertinents.

Avec Sophie Jolis, chant; Guillaume Nocture, guitare, chant; Michel Goubin, Piano, Chant/ Mise en scène, Hélène Darche..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . .

7 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



How many songs do you know about Michels’ tunes? How many dialogues, sketches, fictional or real characters with the first name « Michel » have made you laugh, dream, move, dance? How many Michels engraved on the cinema screens?

Michel’s revisited, timeless, universal! A thematic show ordered around the male first name, an enchanted ballad, with titles entirely reworked, sometimes parodic, unexpected and always (im)relevant.

With Sophie Jolis, vocals; Guillaume Nocture, guitar, vocals; Michel Goubin, piano, vocals/ Director, Hélène Darche.

¿Cuántas canciones conoces de Michels? ¿Cuántos diálogos, sketches, personajes de ficción o reales con el nombre de « Michel » le han hecho reír, soñar, moverse, bailar? ¿Cuántos Michels se han grabado en las pantallas de cine?

¡Michel revisitado, intemporal, universal! Un espectáculo temático en torno al nombre masculino, una balada encantada, con canciones totalmente reelaboradas, a veces paródicas, inesperadas y siempre (im)pertinentes.

Con Sophie Jolis, voz; Guillaume Nocture, guitarra, voz; Michel Goubin, piano, voz/ Directora, Hélène Darche.

Wie viele Lieder kennen Sie, die auf Michels-Melodien basieren? Wie viele Dialoge, Sketche, fiktive oder reale Personen mit dem Vornamen « Michel » haben Sie zum Lachen, Träumen, Bewegen und Tanzen gebracht? Wie viele Michels sind auf den Kinoleinwänden zu sehen?

Die Michels neu interpretiert, zeitlos, universell! Eine thematisch geordnete Show rund um den männlichen Vornamen, eine zauberhafte Ballade, mit komplett überarbeiteten Titeln, die manchmal parodistisch, unerwartet und immer (un)passend sind.

Mit Sophie Jolis, Gesang; Guillaume Nocture, Gitarre, Gesang; Michel Goubin, Klavier, Gesang/ Regie, Hélène Darche.

