Baionan kantuz: chants traditionnels Musée Basque, 27 mai 2023, Bayonne.

Le quatrième samedi du mois sonne à 11h le rappel de tous les adeptes de la chanson populaire basque qui se rassemblent maintenant devant le Musée Basque..

Musée Basque

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the fourth Saturday of the month, at 11:00 a.m., all those who love Basque folk songs gather in front of the Basque Museum.

El cuarto sábado de cada mes, a las 11.00 horas, todos los amantes de las canciones populares vascas se reúnen frente al Museo Vasco.

Am vierten Samstag des Monats läutet um 11 Uhr der Weckruf für alle Anhänger des baskischen Volksliedes, die sich nun vor dem Baskenmuseum versammeln.

