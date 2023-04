Giorda vous hypnotise La Luna Negra, 19 mai 2023, Bayonne.

Giorda, la 1ère femme hypnotiseuse de France, vient réveiller le potentiel qui est en vous !

Giorda repousse une nouvelle fois les limites de son art et vous offre une performance unique alliant mystères et émotions fortes, surprises et fous rires… comme seule Giorda en détient le secret !

Si vous voulez réveiller le potentiel qui est en vous, vivre des aventures incroyables et ressentir le pouvoir illimité de l’hypnose, alors ce show est fait pour vous !

Un show aussi étonnant que divertissant, mené par une hypnotiseuse à la bienveillance rare qui vous permettra de libérer tout votre potentiel.

Plus qu’un spectacle : une véritable expérience à vivre !.

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-20 . .

La Luna Negra Rue des Augustins

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Giorda, the 1st woman hypnotist in France, comes to awaken the potential that is in you!

Giorda pushes once again the limits of her art and offers you a unique performance combining mysteries and strong emotions, surprises and laughter… as only Giorda holds the secret!

If you want to awaken your inner potential, live incredible adventures and feel the unlimited power of hypnosis, then this show is for you!

A show as amazing as it is entertaining, led by a hypnotist with a rare benevolence that will allow you to unleash your full potential.

More than a show: a real experience to live!

Giorda, la primera hipnotizadora de Francia, viene a despertar el potencial que hay en ti

Giorda supera una vez más los límites de su arte y le ofrece un espectáculo único que combina misterios y emociones fuertes, sorpresas y risas… ¡como sólo Giorda guarda el secreto!

Si quieres despertar tu potencial interior, vivir aventuras increíbles y sentir el poder ilimitado de la hipnosis, ¡este programa es para ti!

Un espectáculo tan sorprendente como entretenido, dirigido por un hipnotizador con una rara benevolencia que le permitirá liberar todo su potencial.

Más que un espectáculo: ¡una auténtica experiencia!

Giorda, die erste weibliche Hypnotiseurin Frankreichs, kommt, um das Potenzial in Ihnen zu wecken!

Giorda verschiebt erneut die Grenzen ihrer Kunst und bietet Ihnen eine einzigartige Performance, die Geheimnisse und starke Emotionen, Überraschungen und Lachen vereint – wie nur Giorda das Geheimnis kennt!

Wenn Sie das Potenzial in sich wecken, unglaubliche Abenteuer erleben und die grenzenlose Macht der Hypnose spüren wollen, dann ist diese Show genau das Richtige für Sie!

Eine ebenso verblüffende wie unterhaltsame Show, die von einer Hypnotiseurin mit seltenem Wohlwollen geleitet wird und es Ihnen ermöglicht, Ihr ganzes Potenzial zu entfalten.

Mehr als eine Show: eine echte Erfahrung, die es zu erleben gilt!

