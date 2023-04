Théâtre: Le théorème du pissenlit Place de la Liberté, 16 mai 2023, Bayonne.

Théâtre – À voir en tribu

à voir en tribu dès 9 ans

Au Pays-de-la-Fabrique-des-Objets-du-Monde, Tao et Li-Na habitent un petit village à flanc de montagne. Leurs parents partis travailler à la ville, les deux enfants vivent avec les anciens et s’amusent, livrés à eux-mêmes, libres de leurs jeux. Le jour de ses treize ans, le père de Tao revient et l’emmène avec lui. Désespérée, Li-Na part sur les traces de son ami et, au terme d’un périlleux voyage, le retrouve dans une usine, épuisé parmi d’autres gamins, tout comme lui, éteints. Li-Na commet alors la plus fantasque des insurrections….

Place de la Liberté Théâtre Michel Portal

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Theater – To see in tribe

to see in tribe from 9 years old

In the Land-of-the-Making-of-World-Objects, Tao and Li-Na live in a small village on the mountainside. Their parents have left to work in the city, and the two children live with the elders and play, left to their own devices, free to play. On his thirteenth birthday, Tao’s father returns and takes him with him. Desperate, Li-Na goes on the tracks of her friend and, at the end of a perilous journey, finds him in a factory, exhausted among other kids, just like him, extinct. Li-Na then commits the most fantastic of insurrections?

Teatro – Ser visto en tribu

ser visto en tribu a partir de 9 años

Tao y Li-Na viven en una pequeña aldea en la ladera de una montaña en el País de la Creación de Objetos. Sus padres se han ido a trabajar a la ciudad, y los dos niños viven con los mayores y se divierten, dejados a su aire, libres para jugar. El día de su decimotercer cumpleaños, el padre de Tao regresa y se lo lleva con él. Desesperada, Li-Na sale en busca de su amigo y, al final de un peligroso viaje, lo encuentra en una fábrica, exhausto entre otros niños, como él, que se han extinguido. Li-Na comete entonces la más fantástica de las insurrecciones?

Theater – Im Stamm zu sehen

im Stamm zu sehen ab 9 Jahren

Tao und Li-Na leben in einem kleinen Dorf an einem Berghang im Land der Welt-Objekt-Fabrikation. Da ihre Eltern in die Stadt gezogen sind, um dort zu arbeiten, leben die beiden Kinder bei den Ältesten und vergnügen sich, auf sich selbst gestellt, frei in ihren Spielen. An ihrem dreizehnten Geburtstag kommt Taos Vater zurück und nimmt sie mit sich. Die verzweifelte Li-Na macht sich auf die Suche nach ihrem Freund und findet ihn nach einer gefährlichen Reise in einer Fabrik, wo er erschöpft zwischen anderen Kindern liegt, die genau wie er ausgestorben sind. Li-Na begeht den wildesten Aufstand aller Zeiten

