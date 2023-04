Pause patrimoine: La rue Sainte Catherine Côté Fontaine, 4 mai 2023, Bayonne.

Au pied d’une colline, à deux pas de l’Adour, laissez-vous conter une rue historique, ses venelles, son ancien moulin et son poisson-phare….

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-04 13:15:00. .

Côté Fontaine Place de la République

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At the foot of a hill, a stone’s throw from the Adour, let yourself be told about a historic street, its alleys, its old mill and its flagship fish?

Al pie de una colina, a dos pasos del Adour, déjese contar la historia de una calle histórica, sus callejuelas, su viejo molino y su pez faro..

Am Fuße eines Hügels, nur wenige Schritte vom Fluss Adour entfernt, können Sie sich von einer historischen Straße, ihren Gassen, ihrer alten Mühle und ihrem Leuchtturmfisch erzählen lassen..

Mise à jour le 2023-03-10 par OT Bayonne