Julien Clerc: Les Jours Heureux Avenue Paul Pras, 29 avril 2023, Bayonne.

Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins… Après plus decinquante ans de carrière et vingt-cinq albums studio, Julien Clerc vous offre une adaptation acoustique des classiques de son répertoire

ainsi que de ses deux albums sortis en 2021 : Les Jours Heureux et Terrien. Dans un set inédit, il mêle brillamment hommage aux plus grands noms de la chanson française, qui l’ont inspiré, et ses propres titres. Ça swingue, ça

émeut et ça donne envie de chanter !.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . .

Avenue Paul Pras Salle Lauga

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After more than fifty years of career and twenty-five studio albums, Julien Clerc offers you an acoustic adaptation of the classics of his repertoire

as well as his two albums released in 2021: Les Jours Heureux and Terrien. In a new set, he brilliantly mixes homage to the greatest names of French song, who inspired him, and his own songs. It swings, it

it swings, it moves and it makes you want to sing!

Cuando salimos por la mañana temprano, cuando salimos a la carretera.. Tras más de cincuenta años de carrera y veinticinco álbumes de estudio, Julien Clerc le ofrece una adaptación acústica de los clásicos de su repertorio

así como sus dos álbumes publicados en 2021: Les Jours Heureux y Terrien. En un nuevo set, mezcla brillantemente el homenaje a los grandes nombres de la canción francesa, que le han inspirado, y sus propias canciones. Se balancea, se

se balancea, se mueve y da ganas de cantar

Als wir früh am Morgen aufbrachen, als wir aufbrachen auf den Wegen… Nach über fünfzig Jahren Karriere und fünfundzwanzig Studioalben bietet Ihnen Julien Clerc eine akustische Bearbeitung der Klassiker seines Repertoires an

sowie aus seinen beiden 2021 veröffentlichten Alben: Les Jours Heureux und Terrien. In einem noch nie dagewesenen Set vermischt er auf brillante Weise eine Hommage an die größten Namen des französischen Chansons, die ihn inspiriert haben, mit seinen eigenen Titeln. Es swingt, es

bewegt und macht Lust zu singen!

Mise à jour le 2022-12-22 par OT Bayonne