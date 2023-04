Didou « Dans la vraie vie » La Luna Negra, 26 avril 2023, Bayonne.

Didou, c’est le pote idéal ! Un cocktail sympa et frais à déguster en couple ou entre amis. Dans son spectacle, on rit de tout, il égratigne un peu mais il fournit les pansements !

Avec Didou, vous comprendrez les femmes nouvelles générations, vous plongerez dans l’univers de la construction et des magasins de lingerie, vous remplirez un constat amiable, vous partirez dans la chaleur des férias…

Bref, Didou parle de tout…mais surtout de vous !.

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-29 . .

La Luna Negra Rue des Augustins

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Didou is the ideal buddy! A nice and fresh cocktail to be enjoyed as a couple or with friends. In his show, we laugh at everything, he scratches a little but he provides the bandages!

With Didou, you will understand the new generation of women, you will dive into the world of construction and lingerie stores, you will fill out an amicable report, you will leave in the heat of the férias…

In short, Didou talks about everything…but especially about you!

¡Didou es el compañero ideal! Un cóctel agradable y fresco para disfrutar en pareja o con amigos. En su espectáculo, nos reímos de todo, se rasca un poco, ¡pero él pone las vendas!

Avec Didou, vous comprendrez la nouvelle génération de femmes, vous zambullez dans le monde des boutiques de construction et de lingerie, vous remplissez un rapport amicable, vous partagez dans le calme des férias…

En resumen, Didou habla de todo… ¡pero sobre todo de ti!

Didou ist der ideale Kumpel! Ein netter, frischer Cocktail, den man zu zweit oder mit Freunden genießen kann. In seiner Show wird über alles gelacht, er kratzt ein bisschen, aber er liefert die Pflaster!

Mit Didou werden Sie die neuen Generationen von Frauen verstehen, in die Welt des Bauwesens und der Dessousläden eintauchen, einen Unfallbericht ausfüllen, sich in die Hitze der Ferias stürzen …

Kurz gesagt: Didou spricht über alles, aber vor allem über Sie!

Mise à jour le 2023-03-01 par OT Bayonne