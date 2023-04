Enquête à Lapurdum Entrée du cloître, 26 avril 2023, Bayonne.

Vous devenez les familles Pompeius, Flavius, Hibernatus ou Tiberius qui vécurent à Bayonne au IVe siècle. Entre jeu de piste et mystery game, 90 minutes pour s’amuser en famille, afin de retrouver les traces de la ville que vous avez connue !.

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 16:30:00. .

Entrée du cloître Place Louis Pasteur

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



You become the Pompeius, Flavius, Hibernatus or Tiberius families who lived in Bayonne in the 4th century. Between a treasure hunt and a mystery game, 90 minutes of fun for the whole family to find the traces of the city you once knew!

Conviértase en las familias Pompeius, Flavius, Hibernatus o Tiberius que vivieron en Bayona en el siglo IV. Entre búsqueda del tesoro y juego de misterio, ¡90 minutos de diversión para toda la familia para encontrar las huellas de la ciudad que un día conociste!

Sie werden zu den Familien Pompeius, Flavius, Hibernatus oder Tiberius, die im 4. Jahrhundert in Bayonne lebten. Zwischen Schnitzeljagd und Mystery Game, 90 Minuten Spaß für die ganze Familie, um die Spuren der Stadt zu finden, die Sie einst kannten!

