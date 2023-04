Un mois à la campagne Place de la Liberté, 25 avril 2023, Bayonne.

« La scène se passe à la campagne… » L’arrivée du précepteur Alexeï dans la maison d’Arkady et Natalia vient bouleverser l’indolence du couple. Le jeune homme charme la maîtresse de maison, également l’orpheline Véra. Entre chassés croisés amoureux et esprit de troupe, Clément Hervieu-Léger nous enchante avec Tourgueniev..

Place de la Liberté Théâtre Michel Portal

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« The scene takes place in the countryside? The arrival of the tutor Alexei in the house of Arkady and Natalia upsets the indolence of the couple. The young man charms the mistress of the house, also the orphan Vera. Between amorous chases and troupe spirit, Clément Hervieu-Léger enchants us with Tourgueniev.

« ¿La escena tiene lugar en el campo? La llegada de Alexei, el tutor, a casa de Arkady y Natalia trastorna la indolencia de la pareja. El joven encandila a la dueña de la casa, también a la huérfana Vera. El Turgueniev de Clément Hervieu-Léger es una deliciosa mezcla de amor y espíritu de compañía.

« Die Szene spielt auf dem Land… » Die Ankunft des Hauslehrers Alexej im Haus von Arkady und Natalia erschüttert die Trägheit des Paares. Der junge Mann bezaubert die Hausherrin, die auch die Waise Vera ist. Clément Hervieu-Léger verzaubert uns mit Turgenjew zwischen amourösen Verfolgungsjagden und Ensemblegeist.

