De grands enfants La Luna Negra, 22 avril 2023, Bayonne.

Il y a 20 ans, ils commencent à jouer de la guitare et à chanter ensemble. Leurs grands-pères étaient déjà amis, leurs pères aussi. La musique leur fait découvrir ensemble l’Inde, le Vietnam, la Belgique, l’Angleterre, l’Irlande, l’Espagne et la France bien sûr. Tellement de souvenirs, tellement d’amour. Mais aussi les coups de blues, les désillusions, envie de tout envoyer péter … Tout ce qu’ils ont accumulé comme expériences de vie, ils nous le livrent à travers ce projet.

Parce qu’ils n’ont jamais cessé d’être des enfants, de grands enfants, à jamais insouciants, spontanés et conscients du précieux de leur vie.

Avec Baptiste d’Aleman et Anatole Shoeffler..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . .

La Luna Negra Rue des Augustins

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Twenty years ago, they started playing guitar and singing together. Their grandfathers were already friends, their fathers too. Music made them discover together India, Vietnam, Belgium, England, Ireland, Spain and France of course. So many memories, so much love. But also the blues, the disillusions, the desire to blow everything up… All that they have accumulated as life experiences, they deliver it to us through this project.

Because they have never stopped being children, big children, forever carefree, spontaneous and aware of the preciousness of their lives.

With Baptiste d’Aleman and Anatole Shoeffler.

Hace veinte años, empezaron a tocar la guitarra y a cantar juntos. Sus abuelos ya eran amigos, sus padres también. A través de la música, descubrieron India, Vietnam, Bélgica, Inglaterra, Irlanda, España y, por supuesto, Francia. Tantos recuerdos, tanto amor. Pero también la melancolía, las desilusiones, las ganas de reventarlo todo… Todas las experiencias vitales que han acumulado, nos las entregan a través de este proyecto.

Porque nunca han dejado de ser niños, niños grandes, siempre despreocupados, espontáneos y conscientes de lo precioso de sus vidas.

Con Baptiste d’Aleman y Anatole Shoeffler.

Vor 20 Jahren begannen sie, gemeinsam Gitarre zu spielen und zu singen. Schon ihre Großväter waren befreundet, ihre Väter ebenfalls. Durch die Musik entdecken sie gemeinsam Indien, Vietnam, Belgien, England, Irland, Spanien und natürlich Frankreich. So viele Erinnerungen, so viel Liebe. Aber auch Blues, Enttäuschungen, die Lust, alles in die Luft zu jagen … Alles, was sie an Lebenserfahrungen gesammelt haben, geben sie uns mit diesem Projekt weiter.

Denn sie haben nie aufgehört, Kinder zu sein, große Kinder, immer unbekümmert, spontan und sich der Kostbarkeit ihres Lebens bewusst.

Mit Baptiste d’Aleman und Anatole Shoeffler.

Mise à jour le 2023-03-01 par OT Bayonne