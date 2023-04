Visite guidée: Casemates Mousserolles Avenue Duvergier de Hauranne, 17 avril 2023, Bayonne.

Le boulevard d’artillerie de Mousserolles construit en 1520 devient un lieu dédié à la musique. Explorez ses casemates et plongez dans l’histoire extraordinaire des fortifications du Petit Bayonne. Points de vue inédits..

2023-04-17 à ; fin : 2023-04-17 16:30:00. .

Avenue Duvergier de Hauranne Entrée du chemin de Mousserolles

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Mousserolles artillery boulevard, built in 1520, has become a place dedicated to music. Explore its casemates and dive into the extraordinary history of the fortifications of Petit Bayonne. Unseen points of view.

El bulevar de artillería de Mousserolles, construido en 1520, se ha convertido en un lugar dedicado a la música. Explore sus casamatas y sumérjase en la extraordinaria historia de las fortificaciones de Petit Bayonne. Miradores únicos.

Der 1520 erbaute Artillerie-Boulevard von Mousserolles wird zu einem Ort, der der Musik gewidmet ist. Erkunden Sie seine Kasematten und tauchen Sie ein in die außergewöhnliche Geschichte der Festungsanlagen von Petit Bayonne. Unveröffentlichte Aussichtspunkte.

