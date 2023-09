Job dating à Bayonne : décrochez un emploi Bayonne Bayonne, 17 octobre 2023 18:30, Bayonne.

Job dating à Bayonne : décrochez un emploi Bayonne Bayonne Mardi 17 octobre, 18h30

Vous êtes à la recherche d’un job, d’un stage ou d’une alternance ? Rencontrez les recruteurs de votre région en direct ! Mardi 17 octobre, 18h30 1

https://job.wiz.bi/zb7WT

À la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une alternance et les entretiens traditionnels vous donnent des sueurs froides ?

Grâce à la Société Générale, découvrez une approche différente pour rencontrer les entreprises qui recrutent dans votre ville et ses environs lors d’un événement de recrutement convivial et atypique.

Participez au Job Dating et assurez-vous une place en vous préinscrivant (gratuit et obligatoire) : https://job.wiz.bi/zb7WT. Attention, les places sont limitées, alors ne perdez pas une minute de plus !

De nombreux postes seront à pourvoir lors de cette soirée exceptionnelle ! N’hésitez pas à vous préinscrire pour recevoir toutes les informations.

Le concept est simple : rencontrez les recruteurs de votre région dans une atmosphère décontractée, échangez avec eux autour d’un délicieux buffet. Le lieu de l’événement sera révélé uniquement aux participants inscrits, mais nous pouvons vous dire qu’il s’agit d’un endroit unique au cœur de Bayonne !

Bayonne Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques