Marché à la brocante Quai Chaho Bayonne, vendredi 2 février 2024.

Marché à la brocante Quai Chaho Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 08:00:00

fin : 2024-02-02 13:00:00

Tous les vendredis matins de 8h à 13h le long du quai Chaho et de l’esplanade Roland-Barthes (côté Nive), Plus d’une trentaine de brocanteurs professionnels déballent pour le plaisir des chineurs et des curieux.

Quai Chaho Esplanade Roland Barthes

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Marché à la brocante Bayonne a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Bayonne