Baionan kantuz: chants traditionnels Musée basque Bayonne, samedi 27 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 11:00:00

fin : 2024-01-27

Devant le musée basque et de l’histoire de Bayonne, quartier du petit Bayonne, la Tuntuna souhaitera son Urte berri on (sa Bonne année) le quatrième samedi de janvier, donc ce samedi 27 janvier. Avec un programme enjoué et qui va droit au cœur et ses nouveautés, une chanson emblématique de Michel Labeguerie Xorieri mintzo zen et le méga tube de Kenzazpi Ilargia . Sans oublier les dix autres chansons, certaines ayant jalonnées les 26 ans de Baionan Kantuz et les autres qui sont devenues incontournable dés leur entrée dans le programme sans cesse renouvelé de cette heure de chant collective. Programme qui se trouve déjà sur les sites www.facebook/baionan-kantuz et www.baionan-kantuz.eus. A samedi à 11h devant le Musée Basque pour saluer cette nouvelle année en chantant.

Musée basque 37 Quai des Corsaires

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



