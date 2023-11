FÊTE DE LA SAINT NICOLAS – LA FABRIQUE A JOUETS Bayon, 2 décembre 2023, Bayon.

Bayon,Meurthe-et-Moselle

Le Comité des Fêtes de Bayon a organisé l’arrivée du Saint Nicolas sur Bayon, sur le thème « La fabrique à jouets ». Un évènement à ne pas manquer.

Informations au 03 83 72 51 52. 16h30 : défilé de Saint Nicolas / 18h : Evènement Place du Château. Tout public

Samedi 2023-12-02 16:30:00 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Bayon’s Comité des Fêtes organized the arrival of Saint Nicolas in Bayon, on the theme of « The Toy Factory ». An event not to be missed.

Information on 03 83 72 51 52. 4.30pm: Saint Nicolas parade / 6pm: Event on Place du Château

El Comité de Fiestas de Bayón organizó la llegada de San Nicolás a Bayón, con el tema « La fábrica de juguetes ». Un acontecimiento que no hay que perderse.

Para más información, llame al 03 83 72 51 52. 16.30 h: Desfile de San Nicolás / 18.00 h: Acto en la plaza del Castillo

Das Festkomitee von Bayon organisierte die Ankunft des Heiligen Nikolaus in Bayon unter dem Motto « Die Spielzeugfabrik ». Ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten.

Informationen unter 03 83 72 51 52. 16.30 Uhr: Umzug des Heiligen Nikolaus / 18 Uhr: Veranstaltung auf dem Schlossplatz

