UN AUTRE REGARD SUR LA MOSELLE Bayon, 2 septembre 2023, Bayon.

Bayon,Meurthe-et-Moselle

Une occasion de vous sensibiliser à la préciosité, la fragilité et aux richesses de la Moselle sauvage. La commune consciente de la valeur des lieux a contractualisé avec le CEN L pour préservation est partenaire de cette animation. Chaussures de marche et jumelles conseillées.

Animation à 14h30. Durée 2h. Réservation obligatoire au 03 83 72 51 52.. Tout public

Samedi 2023-09-02 14:30:00 fin : 2023-09-02 . 0 EUR.

Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est



An opportunity to raise awareness of the preciousness, fragility and riches of the wild Moselle. The commune, aware of the value of the site, has signed a contract with CEN L to preserve it, and is a partner in this event. Walking shoes and binoculars recommended.

Event at 2.30pm. Duration: 2 hours. Reservations required on 03 83 72 51 52.

Una oportunidad para dar a conocer la preciosidad, fragilidad y riqueza del Mosela salvaje. Consciente del valor de esta zona, la autoridad local ha firmado un contrato con el CEN L para preservarla y es socio de este evento. Se recomienda llevar calzado de senderismo y prismáticos.

Acto a las 14.30 h. Duración: 2 horas. Imprescindible reservar en el 03 83 72 51 52.

Eine Gelegenheit, Sie für die Kostbarkeit, die Zerbrechlichkeit und den Reichtum der wilden Mosel zu sensibilisieren. Die Gemeinde ist sich des Wertes des Ortes bewusst und hat mit dem CEN L einen Vertrag über die Erhaltung der Mosel abgeschlossen und ist Partner dieser Veranstaltung. Wanderschuhe und Fernglas werden empfohlen.

Animation um 14.30 Uhr. Dauer: 2 Stunden. Reservierung erforderlich unter 03 83 72 51 52.

