Visites Guidées de Bayeux War Cemetery Bayeux War Cemetery, 13 mai 2023, Bayeux. Visites Guidées de Bayeux War Cemetery 13 et 14 mai Bayeux War Cemetery entrée libre, sur inscription. Bayeux War Cemetery est le plus grand cimetière du Commonwealth de la Seconde Guerre mondiale en France. Relativement peu de combats se sont déroulés à Bayeux, mais ce fut la première ville française d’importance à être libérée.

Le cimetière contient environ 4 700 sépultures, la plupart datant de la bataille de Normandie, connue sous le nom d’Operation Overlord chez les anglophones, qui débute par le parachutage des premiers combattants à l’intérieur des terres, puis le débarquement d’importantes forces d’infanterie sur les plages de l’ouest du Calvados et de l’est du Cotentin le 6 juin 1944.

En face de ce cimetière se trouve le Mémorial de Bayeux qui commémore plus de 1 800 victimes des forces du Commonwealth tombés en Normandie ou lors de l’avancée vers la Seine en août, et n’ayant pas de tombe connue.

Pour découvrir l’histoire de ce site de mémoire majeur de la Seconde Guerre mondiale, géré par la Commonwealth War Graves Commission, nous vous proposons de participer aux visites guidées organisées le samedi 13 mai, à 11H et le dimanche 14 mai, à 15h. Bayeux War Cemetery 49.274142, -0.713848 Bayeux 14400 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « visitcwgc@cwgc.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 21 52 75 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

