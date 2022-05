Bayeux : sur les pas du Général de Gaulle Bayeux Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

Bayeux Calvados Bayeux En ce samedi 18 juin, anniversaire de l’appel historique du Général de Gaulle sur les ondes de la BBC, Estelle, guide-conférencière, membre de la Fédération des Guides de Normandie vous accompagne dans les rues de la 1ère ville libérée de l’hexagone. Découvrez le parcours de cette figure emblématique de la nation : de ces jeunes années, son évolution dans l’armée, son rôle dans le Seconde Guerre Mondiale et ses deux visites à Bayeux.

Visite offerte dans le cadre de l’opération “En Normandie suivez le guide” Places limitées 15pers

