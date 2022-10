Bayeux personnages mythes et légendes Bayeux Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

Calvados

Bayeux personnages mythes et légendes Bayeux, 31 octobre 2022, Bayeux. Bayeux personnages mythes et légendes

mairie Bayeux Calvados

2022-10-31 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-31 22:00:00 22:00:00 Bayeux

Calvados Des tous premiers évêques de Bayeux en passant par les vikings, Guillaume le Conquérant, les écrivains du XIXème siècle et le Général De Gaulle, suivez le guide sur les pas des personnages illustres ayant vécu ou traversé la ville et découvrez les histoires, mythes et légendes se rapportant à la capitale du Bessin afin de célébrer Halloween !

SUR RESERVATION

contact@sophro-nature-evasions.fr

06.03.95.48.69

Tarif

15euros/adulte

10euros 13-18ans

5euros 7-12ans

Forfait famille : 40euros Des tous premiers évêques de Bayeux en passant par les vikings, Guillaume le Conquérant, les écrivains du XIXème siècle et le Général De Gaulle, suivez le guide sur les pas des personnages illustres ayant vécu ou traversé la ville et découvrez les… Estelle Isidor Leroux

Bayeux

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bayeux, Calvados Autres Lieu Bayeux Adresse mairie Bayeux Calvados Ville Bayeux lieuville Bayeux Departement Calvados

Bayeux Bayeux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayeux/

Bayeux personnages mythes et légendes Bayeux 2022-10-31 was last modified: by Bayeux personnages mythes et légendes Bayeux Bayeux 31 octobre 2022 Bayeux Calvados mairie Bayeux Calvados

Bayeux Calvados