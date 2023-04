Culturissimo : Valérie Bonneton à Bayeux pour une lecture de Maman à moi La Halle Ô Grains, 3 mai 2023 19:30, Bayeux.

Lecture : Valérie Bonneton lit son premier roman Maman à moi

Le nom de Valérie Bonneton est inséparable du paysage cinématographique français : depuis plus de quinze ans, l’actrice marque le public par son style comique inénarrable. On se réjouit d’avance de la retrouver sur la scène de Culturissimo pour une lecture de son premier roman, Maman à moi.

D’abord comédienne de théâtre où elle a joué dans des mises en scène d’Antoine Vitez, Francis Huster, ou Danièle Thomson, Valérie Bonneton a été révélée au grand public par son rôle dans la série comique Fais pas ci, Fais pas ça. Elle s’impose rapidement au cinéma dans la comédie française, mais également dans les deux comédies dramatiques de Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs et Nous finirons ensemble. Cette année, on la retrouvait en tête d’affiche de Juste Ciel ! de Laurent Tirard, et sur la scène de Qui est monsieur Schmitt ? de Sébastien Thiéry. C’est également sur les planches que la comédienne offre pour Culturissimo une lecture de son premier roman, paru en septembre 2022.

Dans Maman à moi (JC Lattès) Valérie Bonneton fait son autofiction au travers des yeux de son bichon – une manière d’apporter l’humour et la fantaisie qu’on lui connait au récit d’expériences bien réelles, allant des plus triviales au plus difficiles. Le texte est à découvrir lors de cette soirée, où l’actrice se réappropriera la narration décentrée de son roman afin d’en épouser les rires et la tendresse.

La lecture se déroulera le mercredi 3 mai à 19h30 à la Halle Ô Grains (66 rue Saint-Jean) à Bayeux.

Les places sont à retirer gratuitement à l’Espace Culturel E. Leclerc de Bayeux.

