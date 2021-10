Bayeux Bayeux Bayeux, Calvados Bayeux fête Noël Bayeux Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

Calvados

Bayeux fête Noël Bayeux, 1 décembre 2021, Bayeux. Bayeux fête Noël Centre-ville Bayeux Bayeux

2021-12-01 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-24 19:00:00 19:00:00 Centre-ville Bayeux

Bayeux Calvados L ‘association des commerçants Bayeux Shopping vous propose un mois féerique : arrivée du Père Noël, balades en calèche, maquillage pour enfant, manège, et déambulations. Les parkings sont gratuits les samedis 11 et 18 décembre L ‘association des commerçants Bayeux Shopping vous propose un mois féerique : arrivée du Père Noël, balades en calèche, maquillage pour enfant, manège, et déambulations. Les parkings sont gratuits les samedis 11 et 18 décembre L ‘association des commerçants Bayeux Shopping vous propose un mois féerique : arrivée du Père Noël, balades en calèche, maquillage pour enfant, manège, et déambulations. Les parkings sont gratuits les samedis 11 et 18 décembre Centre-ville Bayeux Bayeux

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bayeux, Calvados Autres Lieu Bayeux Adresse Centre-ville Bayeux Ville Bayeux lieuville Centre-ville Bayeux Bayeux