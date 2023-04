Salon d’Isis et Osiris : le salon du mieux-être, de la mode et de l’artisanat 33 boulevard Maréchal Montgomery, 29 avril 2023, Bayeux.

Le salon du mieux-être aura lieu les 29 et 30 avril 2023 à la salle La Comète, 33 Boulevard Maréchal Montgomery, 14400 Bayeux.

Le salon sera ouvert au public de 10h a 18h.

De nombreux exposants seront présents pour vous présenter leur domaine professionnel.

Y seront présents des thérapeutes, des prestataires de beauté, de la vente de produits, des exposants de l’univers de la mode……………..

Sur ces deux jours auront lieu des conférences.

L’entrée au public est de 1,50euros par personne pour les deux jours (gratuit pour les -16 ans, RSA, Chômeurs) avec boisson offerte (café, thé)

Nous vous attendons nombreux pour vous faire découvrir les différents domaines professionnels..

Samedi 2023-04-29 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-30 18:00:00. .

33 boulevard Maréchal Montgomery Salle La Comète

Bayeux 14400 Calvados Normandie



The Wellness Fair will take place on April 29 and 30, 2023 at La Comète, 33 Boulevard Maréchal Montgomery, 14400 Bayeux.

The show will be open to the public from 10am to 6pm.

Many exhibitors will be present to present their professional field.

There will be therapists, beauty providers, product sales, exhibitors from the world of fashion ……………..

Conferences will take place during these two days.

The entrance fee for the public is 1,50euros per person for the two days (free for -16 years old, RSA, unemployed) with free drink (coffee, tea)

We are waiting for you to discover the different professional fields.

La Feria del Bienestar tendrá lugar los días 29 y 30 de abril de 2023 en la Salle La Comète, 33 Boulevard Maréchal Montgomery, 14400 Bayeux.

La exposición estará abierta al público de 10.00 a 18.00 horas.

Numerosos expositores estarán presentes para presentar su campo profesional.

Habrá terapeutas, proveedores de servicios de belleza, venta de productos y expositores del mundo de la moda………………

Las conferencias tendrán lugar ambos días.

La entrada para el público es de 1,50euros por persona para los dos días (gratuita para menores de 16 años, RSA, desempleados) con bebidas gratuitas (café, té)

Esperamos verle allí para ayudarle a descubrir los diferentes campos profesionales.

Die Wellness-Messe findet am 29. und 30. April 2023 in der Halle La Comète, 33 Boulevard Maréchal Montgomery, 14400 Bayeux, statt.

Die Messe ist von 10 bis 18 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich.

Zahlreiche Aussteller werden anwesend sein, um Ihnen ihre Berufsfelder vorzustellen.

Es werden Therapeuten, Schönheitsdienstleister, Produktverkäufer und Aussteller aus der Welt der Mode anwesend sein………………

An beiden Tagen finden auch Vorträge statt.

Der Eintritt für die Öffentlichkeit beträgt 1,50 Euro pro Person für beide Tage (kostenlos für Kinder unter 16 Jahren, RSA, Arbeitslose) mit kostenlosen Getränken (Kaffee, Tee)

Wir erwarten Sie zahlreich, um Ihnen einen Einblick in die verschiedenen Berufsfelder zu geben.

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité