Soirée Blind Test VandB Bayeux, 20 avril 2023, Bayeux.

Pour les amateurs ou les passionnés, venez tester vos connaissances musicales lors de ce blind test spécial Team VandB !!!.

2023-04-20 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-20 21:00:00. .

VandB Bayeux

Bayeux 14400 Calvados Normandie



For amateurs or enthusiasts, come and test your musical knowledge during this special Team VandB blind test!!!

Para aficionados o entusiastas, ¡ven y pon a prueba tus conocimientos musicales durante esta prueba especial a ciegas del Team VandB!

Für Amateure und Liebhaber: Testen Sie Ihre musikalischen Kenntnisse bei diesem speziellen Blindtest für Team VandB!!!

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité