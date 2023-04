Pesée du Gala de Boxe VandB Bayeux, 14 avril 2023, Bayeux.

Venez assister au VandB de Bayeux le Vendredi 14 Avril à la pesée officielle du Gala de boxe qui aura lieu le lendemain..

2023-04-14 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-14 20:00:00. .

VandB Bayeux

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Come to the VandB of Bayeux on Friday April 14th to the official weigh-in for the boxing gala that will take place the next day.

Acuda al VandB de Bayeux el viernes 14 de abril para el pesaje oficial de la Gala del Boxeo que tendrá lugar al día siguiente.

Besuchen Sie das VandB in Bayeux am Freitag, den 14. April, beim offiziellen Wiegen für die Boxgala, die am nächsten Tag stattfindet.

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité