Broderie au point de Bayeux bayeux broderie, 1 avril 2023, Bayeux.

Broderie au point de Bayeux 1 et 2 avril bayeux broderie

Découvrir la broderie au point de Bayeux dans la boutique BAYEUX BRODERIE. Atelier, vente de broderies et kits à broder avec des reproductions de la Tapisserie de Bayeux (XIème sc) et autres motifs. handicap psychique pi

bayeux broderie 24 rue de nesmond 14400 Bayeux 14400 Calvados Normandie

Le plaisir de personnaliser son intérieur avec une oeuvre d’exception.

Chantal James, je suis brodeuse, spécialisée dans la broderie au point de Bayeux. Cette technique de broderie fut utilisée pour réaliser la célèbre Tapisserie de Bayeux : Chef d’œuvre du Moyen Age inscrit au registre Mémoire du monde de l’Unesco.

Artisane à Bayeux en Normandie, depuis juin 2001, j’ai créé mon atelier boutique : BAYEUX BRODERIE. J’ai toujours recherché à transmettre cette technique du XIème siècle, c’est le cœur de mon métier. Elle est peu connue, j’ai appris mon métier par transmission. Curieusement, aucune école de Broderie n’enseignait cette technique ancestrale. J’y ai donc appris la broderie au point de Bayeux mais aussi à réaliser des borderies et kits à broder avec reproductions de la Tapisserie de Bayeux et surtout la creation d’autres motifs pour faire vivre la technique.

Depuis plus de 21 ans, j’ai enseigné ce point de broderie aux passionnés ou professeurs de broderie souvent étrangers et artistes textiles. Je propose des stages de broderie au point de Bayeux toutes les semaines au magasin et hors saison à Paris ou dans les clubs de broderie.

Maintenant, c’est comme une chaine dans la transmission.

Aujourd’hui, j’aime suivre de nombreux projets à l’étranger. C’est pour moi formidable et gratifiant.

Tous les jours, grâce à mon site internet ou mon magasin, un kit à broder réalisé à Bayeux, peut partir à l’autre bout du monde pour qu’une personne puisse aussi utiliser ce point de broderie. Des personnes ont alors comme moi, le plaisir de poursuivre cette ancienne technique. C’est un moment de détente personnelle et d’épanouissement.

Venez me rencontrer lors des JEMA pour que je vous raconte cette technique ancestrale et que je vous présente mon savoir-faire !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

©bayeux broderie chantal james