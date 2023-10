Le monde dans le viseur Bayeux Bayeux, 9 octobre 2023, Bayeux.

Depuis 1959 et la publication de sa première photo dans le journal britannique The Observer, Don McCullin n’a cessé de photographier la guerre et plus largement la condition des miséreux, des indigents, des victimes. La noirceur de ses clichés n’a d’égale que l’humanité de son geste. « J’ai toujours dirigé l’objectif de mon appareil vers celles et ceux qui étaient sans défense face à leur condition, leur société. Je devais parler pour eux. »

Parler pour eux. C’est à travers ses photos qu’il le fera pendant plus d’un demi-siècle. Dans les quartiers pauvres de Londres ou sur les terrains de conflit les plus éloignés, il capte une situation, un regard, une expression. « Une histoire transparait toujours dans le regard d’une victime. »

De la Royal Air Force aux photographies d’actualité

C’est à l’issue de son service militaire au sein de la Royal Air Force que la vie de Don McCullin va amorcer son premier virage. De retour à Londres, armé d’un appareil photo, il immortalise ses amis d’enfance, le gang des Guvnors. Le journal The Observer publie un de ses clichés pour illustrer un fait divers : c’est le début de sa carrière. Très rapidement, il décroche les plus grandes distinctions pour ses photographies d’actualité.

En 1961, son reportage sur l’édification du Mur de Berlin est salué par un British Press Award ; en 1964, sa couverture de la guerre civile à Chypre est distinguée par le prestigieux World Press Photo. En 1966, il signe un contrat d’exclusivité avec le magazine du The Sunday Times, à qui il restera fidèle jusqu’en 1984. Durant cette période, il couvre tous les conflits : Vietnam, Cambodge, Congo, Israël, Biafra, Irlande du Nord, Bangladesh, Liban, Tchad, Salvador, Iran, Ouganda… « J’ai voulu montrer aux gens la futilité de la guerre. »

Président du jury du Prix Bayeux Calvados-Normandie

Le Britannique Don McCullin a répondu favorablement à l’invitation du Prix Bayeux et accepté d’endosser le costume de Président du jury international de cette 30e édition. L’exposition présente quelques photos de cette légende du reportage de guerre.

