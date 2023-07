Tournoi de beach volley nocturne Bayeux aventure Cussy, 15 juillet 2023, Cussy.

Cussy,Calvados

Venez participer le 15 juillet à notre tournoi de beach volley nocturne, entrée dès 19h, jeu dès 19h30. Restauration froide sur place, buvette. Tournoi 3×3 gratuit sur nos 4 grands terrains de beachvolley..

2023-07-15 19:00:00 fin : 2023-07-15 23:00:00. .

Bayeux aventure Ferme de rabodange

Cussy 14400 Calvados Normandie



Come and take part in our evening beach volleyball tournament on July 15, entry from 7pm, game from 7.30pm. Cold food and refreshments on site. Free 3×3 tournament on our 4 large beach volleyball courts.

Participe en nuestro torneo nocturno de voley-playa el 15 de julio, con entrada a partir de las 19.00 horas y juego a partir de las 19.30 horas. Comida fría y refrescos in situ. Torneo 3×3 gratuito en nuestras 4 grandes pistas de vóley playa.

Nehmen Sie am 15. Juli an unserem nächtlichen Beachvolleyballturnier teil. Einlass ab 19 Uhr, Spiel ab 19.30 Uhr. Kalte Verpflegung vor Ort, Getränkestand. Kostenloses 3×3-Turnier auf unseren 4 großen Beachvolleyballfeldern.

Mise à jour le 2023-07-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité