Visites commentées de l’exposition friches Le Radar – espace d’art actuel Bayeux, mercredi 6 mars 2024.

Visites commentées de l’exposition friches Le Radar – espace d’art actuel Bayeux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:30:00

fin : 2024-03-06 15:00:00

Venez explorer l’univers floral et nocturne de Jade Moulin, en compagnie d’une médiatrice. Ce moment privilégié sera l’occasion de découvrir plus en détail les créations de l’artiste plasticienne.

Venez explorer l’univers floral et nocturne de Jade Moulin, en compagnie d’une médiatrice. Ce moment privilégié sera l’occasion de découvrir plus en détail les créations de l’artiste plasticienne.

.

Le Radar – espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers

Bayeux 14400 Calvados Normandie coordination@le-radar.fr



L’événement Visites commentées de l’exposition friches Bayeux a été mis à jour le 2024-01-20 par OT Bayeux Intercom