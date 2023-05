Rando Gourmande Salle des Fêtes de Bayas, 14 mai 2023, Bayas.

Verre de bienvenue à partir de 8h30 Départ rando à 8h30 de 4 km ou de 8 km au choix A partir de 12h00 apéro ensuite repas à la salle des Fêtes de Bayas 13,00€ pour les adhérents et 16,00€ pour les non adhérents ou 6,00€ rando avec apéro. Enfants de moins de 12ans 6,00€ le repas..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 16:30:00. .

Salle des Fêtes de Bayas Salle des fêtes de Bayas

Bayas 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Welcome drink from 8:30 am Start of the hike at 8:30 am of 4 km or 8 km of your choice. From 12:00 am aperitif and meal at the village hall of Bayas 13,00? for members and 16,00? for non members or 6,00? hike with aperitif. Children under 12 years old 6,00? the meal.

Bebida de bienvenida a partir de las 8h30 Inicio de la caminata a las 8h30 de 4 km u 8 km a elegir. A partir de las 12h00 aperitivo y comida en el salón del pueblo de Bayas 13,00? para los socios y 16,00? para los no socios o 6,00? caminata con aperitivo. Niños menores de 12 años 6,00? por comida.

Willkommensgetränk ab 8.30 Uhr Start der Wanderung um 8.30 Uhr (4 km oder 8 km) Ab 12.00 Uhr Aperitif und Essen im Festsaal von Bayas 13,00? für Mitglieder und 16,00? für Nichtmitglieder oder 6,00? wandern mit Aperitif. Kinder unter 12 Jahren 6,00? pro Mahlzeit.

Mise à jour le 2023-04-20 par OTI du Libournais