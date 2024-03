BAYARAA CHAMANE MONGOLE RENCONTRE SPIRITUELLE Lieu-dit Lapouticario Sorèze, mardi 9 avril 2024.

BAYARAA CHAMANE MONGOLE RENCONTRE SPIRITUELLE Lieu-dit Lapouticario Sorèze Tarn

Rencontrez une authentique chamane Mongole en la personne de Bayaraa.

Bayaraa a eu un chemin rempli de souffrances, comme elle le dit, après avoir refusé d’être chamane pendant plusieurs années comme beaucoup de chamans mongols. Après avoir eu ses deux filles, elle a accepté son destin pour ne pas qu’elles en subissent les conséquences et sa vie est devenue plus fluide.

« Lorsque je rencontre une personne énergiquement malade, l’esprit de mon papi en cherche l’origine et la raison. Il remonte le temps pour en trouver la source. Le travail ne peut réussir sans cette démarche. On subit les conséquences des actes commis par nos ancêtres ! En tant que chamane, je répare les conséquences de ces histoires anciennes qui perdurent à travers les générations. »

La participation à la rencontre est de 90€ en espèces. Inscriptions obligatoire auprès de Delphine uniquement par mail en envoyant nom et prénom, adresse mail, numéro de téléphone portable et adresse postale ainsi que la demi-journée qui vous conviendrait en priorité puis un second choix. RDV à partir de 9h le matin et 14h l’après-midi.

Traduction assurée par Naraa.

Début : 2024-04-09 09:00:00

fin : 2024-04-10 12:00:00

Lieu-dit Lapouticario LAPOUTICARIO

Sorèze 81540 Tarn Occitanie contact@delphinedelannoy.fr

