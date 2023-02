Baya. Femmes en leur Jardin – Œuvres et Archives, 1947-1998 INSTITUT DU MONDE ARABE, 7 février 2023, PARIS.

Baya. Femmes en leur Jardin – Œuvres et Archives, 1947-1998 INSTITUT DU MONDE ARABE. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-03-26 18:00. Tarif : 8.0 à 8.0 euros.

Du mardi au vendredi de 10h à 18hSamedi, dimanche et JF de 10h à 19hFermeture anticipée à 17h les samedis 24/12/22 et 31/12/22Gratuité (accordée uniquement au guichet de l’IMA sur présentation d’un justificatif ): moins de 18 ans, Ministère de la culture, MAE, Corps diplomatique arabe, Icom/Icomos/IAA et AICA/Maison des artistes/ conférenciers et guides interprètes, Journaliste titulaire de la Carte de presse / Visiteurs en situation de handicap (PSH/UFR/CMI) et un accompagnateur /Pro OTCPBaya. Femmes en leur JardinŒuvres et archives, 1947-19988 novembre 2022 – 26 mars 2023Espace des Donateurs, niveau -2À travers « Baya. Femmes en leur Jardin », le musée de l’IMA et le Fonds Claude et France Lemand rendent hommage à l’artiste algérienne la plus singulière du XXe siècle. Une invitation à (re)découvrir la beauté de son univers, le bestiaire énigmatique de ses céramiques, et surtout ses peintures joyeuses et colorées montrant une nature luxuriante, comme une ode à la vie. Institut du monde arabe EUR8.0 8.0 euros

Votre billet est ici

INSTITUT DU MONDE ARABE PARIS 1, RUE FOSSÉS ST-BERNARD 75005

Du mardi au vendredi de 10h à 18h

Samedi, dimanche et JF de 10h à 19h

Fermeture anticipée à 17h les samedis 24/12/22 et 31/12/22

Gratuité (accordée uniquement au guichet de l’IMA sur présentation d’un justificatif ): moins de 18 ans, Ministère de la culture, MAE, Corps diplomatique arabe, Icom/Icomos/IAA et AICA/Maison des artistes/ conférenciers et guides interprètes, Journaliste titulaire de la Carte de presse / Visiteurs en situation de handicap (PSH/UFR/CMI) et un accompagnateur /Pro OTCP



Baya. Femmes en leur Jardin

Œuvres et archives, 1947-1998

8 novembre 2022 – 26 mars 2023

Espace des Donateurs, niveau -2

À travers « Baya. Femmes en leur Jardin », le musée de l’IMA et le Fonds Claude et France Lemand rendent hommage à l’artiste algérienne la plus singulière du XXe siècle. Une invitation à (re)découvrir la beauté de son univers, le bestiaire énigmatique de ses céramiques, et surtout ses peintures joyeuses et colorées montrant une nature luxuriante, comme une ode à la vie.

.2023-03-26.

Votre billet est ici