Bay Day : rencontre avec Chloé Cruchaudet Médiathèque du Rize Villeurbanne, samedi 30 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T15:00:00+01:00 – 2024-03-30T16:30:00+01:00

Sur inscription en cliquant ici

À l’occasion de la sortie du deuxièmetome de Céleste (Il est temps, monsieur Proust), Chloé Cruchaudet revient sur la relation entre l’écrivain de génie et sa domestique. Entre désir de gloire littéraire pour l’un et d’ascension sociale pour l’autre, ce drôle de couple cherche un équilibre… Leurs liens se resserrent au fil des épreuves, pour le meilleur et pour le pire.

Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

