Le Rize, le jeudi 16 juin à 19:00

Rencontre Avec Mathieu Martinière et Christophe Fournier, auteurs du prochain numéro des Rues de Lyon consacré à Villeurbanne Mathieu Martinière est journaliste indépendant. Basé à Villeurbanne, il travaille sur des enquêtes au long cours pour des médias français et européens. Il est également cofondateur de We Report, un collectif européen de journalistes indépendants. Christophe Fournier est auteur-illustrateur, il vit et travaille à Lyon. Avec ses camarades du collectif Mauvaise Foi et leur revue LAURENCE 666, il reçoit le Prix de la meilleure revue indépendante au festival d’Angoulême 2016. Il a également travaillé à la réalisation de vidéos scientifiques documentaires avec l’archéologue Clothilde Chamussy. Les planches de ce numéro seront exposées au Rize du 16 au 30 juin. Durée : 1h30 /A partir de 10 ans Rencontre avec Mathieu Martinière et Christophe Fournier, auteurs du prochain numéro des Rues de Lyon consacré à Villeurbanne Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

