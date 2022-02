Bay Day, le rendez-vous Bandessinée Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Le Rize, le samedi 5 février à 10:30

BDnF, la fabrique à BD BDnF est une application développée par la Bibliothèque nationale de France. Disponible sur tous supports et à découvrir sur bdnf.bnf.fr, elle permet de réaliser bandes dessinées et s’adresse aux grands comme aux petits ! Nous vous proposons de l’apprivoiser ensemble pour créer des strips d’anthologie. Durée 1 heure 30 minutes Tout public À partir de 6 ans Réservation en ligne BDnF est une application disponible sur tous supports et à découvrir sur bdnf.bnf.fr, elle permet de réaliser bandes dessinées et s’adresse aux grands comme aux petits ! Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

