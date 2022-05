Bay Day, le rendez-vous bandessinée Hôtel de Ville de Villeurbanne, 9 juin 2022, Villeurbanne.

Bay Day, le rendez-vous bandessinée

Hôtel de Ville de Villeurbanne, le jeudi 9 juin à 18:30

Rencontre Avec Guy Delisle et Mohammad Sabaaneh Guy Delisle est né en 1966 à Québec. Avant de devenir l’auteur de bande dessinée au succès international, Guy Delisle a débuté dans le cinéma d’animation, qui le mènera à Shenzhen ou à Pyongyang. Il est aussi un homme au foyer accompli, dont il raconte les mésaventures dans le Guide du mauvais père (4 tomes), Chroniques birmanes ou encore Chroniques de Jérusalem, qui lui valent le Fauve d’Or du Meilleur Album au Festival d’Angoulême 2012. Mohammad Sabaaneh est né en 1978 à Jénine, en Palestine. Peintre, caricaturiste et graveur influencé par Frans Masereel ou Lynd Ward, il publie en 202l son premier roman graphique autobiographique, Power Born of Dreams – My Story is Palestine. Dans le cadre de l’exposition « Quand la bande dessinée évoque la Palestine », avec l’Association France-Palestine Solidarité et le Lyon BD Festival. Durée : 1h / A partir de 10 ans

Rencontre avec les auteurs de bande-dessinée Guy Delisle et Mohammad Sabaaneh

Hôtel de Ville de Villeurbanne Place du docteur Lazare Goujon Villeurbanne Gratte-Ciel Métropole de Lyon



