BAXTER DURY ATABAL Biarritz, mardi 16 juillet 2024.

Baxter Dury fête ses 20 ans de carrière ! 20 ans de musique louche et caustique, d’instantanées nocturnes londoniennes, de lignes de basse, moites, sexy et désinvoltes, et de disco downtempo, portées par un sentiment de désolation mais aussi par une profonde affection pour l’humanité.Il est de retour avec un 8ème album : I Thought I Was Better Than You.Bourré d’humour et d’autodérision, il développe ainsi depuis une vingtaine d’années une discographie riche et aussi changeante que le ciel britannique.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-07-16 à 20:00

ATABAL Allée du Moura 64200 Biarritz 64