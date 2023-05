Chasse au trésor D95, 16 juillet 2023, Bavent.

Participez à une chasse au trésor dans le parc du Verger de Roncheville pour gagner le gros lot ! Les animaux vous donneront peut-être quelques indices !

Dès 5 ans. Sur inscription..

2023-07-16 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-16 12:00:00. .

D95 Hameau de Roncheville

Bavent 14860 Calvados Normandie



Take part in a scavenger hunt in the park of the Orchard of Roncheville to win the big prize! The animals may give you some clues!

From 5 years old. On registration.

¡Participe en una búsqueda del tesoro en el parque Verger de Roncheville para ganar el gran premio! Los animales te darán pistas

A partir de 5 años. Previa inscripción.

Nehmen Sie an einer Schatzsuche im Park Verger de Roncheville teil und gewinnen Sie den Hauptpreis! Vielleicht geben Ihnen die Tiere ein paar Hinweise!

Ab 5 Jahren. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité