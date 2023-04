Visite : les ateliers de la Poterie du Mesnil de Bavent Le Mesnil, 11 juillet 2023, Bavent.

Découvrir la Poterie du Mesnil de Bavent est l’occasion d’apprécier un savoir-faire, de connaître la technique de fabrication des épis de faîtage en terre vernissée, si présents en Pays d’Auge, et d’admirer la mise en œuvre de ces décors sur le manoir et ses dépendances. La variété des créations vous surprendra..

2023-07-11 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-11 16:00:00. .

Le Mesnil Poterie du Mesnil de Bavent

Bavent 14860 Calvados Normandie



Discovering the Poterie du Mesnil de Bavent is an opportunity to appreciate a know-how, to learn about the technique of making glazed earthenware finials, so present in the Pays d’Auge, and to admire the implementation of these decorations on the manor house and its outbuildings. The variety of creations will surprise you.

Descubrir la alfarería de Mesnil de Bavent es una oportunidad para apreciar el saber hacer, conocer la técnica de fabricación de los remates de loza vidriada, tan comunes en el Pays d’Auge, y admirar la realización de estas decoraciones en la casa solariega y sus dependencias. La variedad de creaciones le sorprenderá.

Wenn Sie die Töpferei von Mesnil de Bavent entdecken, haben Sie die Gelegenheit, ein Know-how zu schätzen, die Technik der Herstellung der im Pays d’Auge so häufig anzutreffenden Firstbäume aus glasierter Erde kennenzulernen und die Umsetzung dieser Dekorationen auf dem Herrenhaus und seinen Nebengebäuden zu bewundern. Die Vielfalt der Kreationen wird Sie überraschen.

