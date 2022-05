Bavela et ses 7 vies d’aventures – Stick & Bow – Festival Vibra’mômes Flers, 3 juin 2022, Flers.

Bavela et ses 7 vies d’aventures – Stick & Bow – Festival Vibra’mômes Rue du Collège Le Forum Flers

2022-06-03 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-03 19:20:00 19:20:00 Rue du Collège Le Forum

Flers Orne

Conte musical animé – à partir de 5 ans

Au Mexique, c’est la veille du jour des morts, et Bavela rêve de pouvoir participer à cette grande fête. Mais c’est hors de question ! Il paraît que les chats portent malchance lors de cette célébration. Pour comprendre et surmonter cette superstition, Bavela va se plonger dans ses souvenirs et revisiter ses six anciennes vies, nous entraînant de l’Égypte à l’Argentine, du Canada à l’Italie.

Une incroyable découverte de la musique à travers le Monde et l’Histoire.

culture@orne.fr +33 2 33 81 23 13 https://culture.orne.fr/

Rue du Collège Le Forum Flers

dernière mise à jour : 2022-04-14 par REZZO