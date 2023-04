Journées européennes de l’archéologie Bavay Bavay Catégories d’Évènement: Bavay

Nord

Journées européennes de l’archéologie, 17 juin 2023, Bavay Bavay. Bavay ,Nord , Bavay Journées européennes de l’archéologie Allée Chanoine Biévelet Bavay Nord

2023-06-17 – 2023-06-18 Bavay

Nord Bavay . Ce week-end est placé sous le signe de l’archéologie au Forum antique de Bavay. forumantique@lenord.fr +33 3 59 73 15 50 https://forumantique.fr/ Bavay

dernière mise à jour : 2023-03-08 par

Détails Catégories d’Évènement: Bavay, Nord Autres Lieu Bavay Adresse Allée Chanoine Biévelet Bavay Nord Ville Bavay Bavay Departement Nord Tarif Lieu Ville Bavay

Bavay Bavay Bavay Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bavay bavay/

Journées européennes de l’archéologie 2023-06-17 was last modified: by Journées européennes de l’archéologie Bavay 17 juin 2023 Allée Chanoine Biévelet Bavay Nord Bavay nord

Bavay Bavay Nord