Champagnac-de-Belair Dordogne Champagnac-de-Belair Bavardages bilingues pour tous en anglais ou en allemand. Gratuit. Le professeur propose durant le mois de juin de préparer les jeunes bacheliers à l’oral gratuitement. nEnfants: les mercredis 11h-12h, les samedis 10h-11h. nAdultes: les samedis 10h-11h. Bavardages bilingues pour tous en anglais ou en allemand. Gratuit. Le professeur propose durant le mois de juin de préparer les jeunes bacheliers à l’oral gratuitement. nEnfants: les mercredis 11h-12h, les samedis 10h-11h. nAdultes: les samedis 10h-11h. +33 5 53 03 68 50 Bavardages bilingues pour tous en anglais ou en allemand. Gratuit. Le professeur propose durant le mois de juin de préparer les jeunes bacheliers à l’oral gratuitement. nEnfants: les mercredis 11h-12h, les samedis 10h-11h. nAdultes: les samedis 10h-11h. Médiathèque Dronne et Belle

