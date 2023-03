Expo des baux de Provence Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Expo des baux de Provence 31 mars – 2 avril Baux-de-Provence Participant au 1er salon des métiers d'art des Baux-de-Provence

Programme: Démonstration de gainage et couture main

Garnissage divers

Réalisation de roses en cuir bicolore Un atelier de sellerie situé à Tarascon (13), entre Alpilles et Montagnettes, où tradition et modernisme se mèlent aux arômes des matériaux les plus nobles pour la réalisation de vos projets.

Le choix des matériaux nobles et l’amour du travail bien fait sont les secrets de nos réalisations.

Soucieux de la satisfaction de nos clients, nous nous engageons sur la qualité et la finition de tous nos travaux.

2023-03-31T09:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 cuir automobiles Jaguar XK120

